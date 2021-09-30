Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали объяснений в связи с закупкой Молдовой военной техники из США (ВИДЕО)

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Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра обороны в связи с закупкой нашей страной партии военной техники из США.

– В условиях, когда правительство заявляет, что денег на покупку тестов на коронавирус для учителей нет, мы хотели бы узнать у министра обороны, какое оборудование и в каком количестве было приобретено, а также каковы условия покупки и получения данной техники, – отметила депутат БКС Диана Караман.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Ранее мы сообщали, что в Молдову была доставлена первая партия военной техники США на сумму в миллион долларов. Как сообщается в пресс-релизе дипмиссии Соединённых Штатов, Вашингтон таким образом «помогает Республике Молдова модернизировать свою оборону, чтобы защитить свои нейтралитет и суверенитет». Всего на приобретение американской военной техники Правительство РМ выделило 5 миллионов долларов.

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