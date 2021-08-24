Депутаты Блока коммунистов и социалистов почтили память советских воинов, павших в боях за освобождение Молдовы (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов во главе с вице-спикером парламента Владом Батрынчей, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» возложили цветы на мемориале «Вечность» в Кишинёве и почтили память советских воинов, погибших при освобождении Молдовы от фашистских захватчиков.

В эти дни 77 лет назад шли тяжелые бои за освобождение Молдовы от фашистской оккупации. В результате проведения Ясско-Кишиневской операции, которую военные историки считают одним из самых блестящих военных сражений Советской Армии во время Великой Отечественной войны, была освобождена территория Молдовы и разгромлена крупная немецко-румынская группировка на Балканском направлении, что подготовило освобождение всего европейского континента и наступление Великой Победы в 1945 году.

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