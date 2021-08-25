Депутаты Блока коммунистов и социалистов оспорят принятые ПДС поправки в Закон о прокуратуре

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Об этом заявил представитель блока, вице-спикер Влад Батрынча в рамках программы на “НТВ Молдова”.

– Мы оспорим этот закон во всех национальных и международных инстанциях, и мы практически уверены в том, что они раскритикуют его, – сказал он, пишет ntv.md.

Напомним, вчера парламентское большинство приняло ряд поправок в Закон о прокуратуре. В их числе – аннулирование конкурса на замещение должности генерального прокурора. Теперь его будут выбирать депутаты. Инициатива была принята, несмотря на отсутствие заключений международных организаций и представителей гражданского общества.

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