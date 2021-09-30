Депутаты БКС встретились с главой группы Объединённых европейских левых в ПАСЕ

Депутаты БКС встретились с главой группы Объединённых европейских левых в ПАСЕ

Депутаты Блока коммунистов и социалистов встретились с председателем группы Объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Коксом. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Тини Кокс выразил готовность поддержать нашу страну на пути демократизации и установлении правового государства.

– Решили активно сотрудничать и на расстоянии для обмена мнениями по разным темам, – отметила на своей странице в соцсети депутат БКС Адела Рэйляну. 

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