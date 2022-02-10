Депутаты БКС возложили цветы к бюсту Пушкина (ВИДЕО)

Депутаты БКС возложили цветы к бюсту Пушкина (ВИДЕО)

Депутаты парламента от Блока коммунистов и социалистов, муниципальные советники от ПСРМ, активисты партии возложили сегодня цветы к бюсту Александра Пушкина в центральном парке столицы. В день памяти великого поэта они подчеркнули, что народы Молдовы и России связывают многовековые узы братства, единой Православной веры и близких культур.

– В этом смысле Пушкин, который провёл три года на нашей земле и написал здесь многие известные произведения, сыграл роль культурного моста между нашими странами. Нам следует ценить и беречь богатое наследие, являющееся частью наших братских народов, – отметили участники мероприятия. 

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