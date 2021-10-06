Депутаты БКС требуют срочно опубликовать материалы, которые власть не позволила обнародовать Стояногло (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют срочно опубликовать материалы, которые вчера власти не позволили обнародовать Александру Стояногло, задержав его всего за несколько минут до назначенной пресс-конференции. Об этом заявил Влад Батрынча. Он назвал произошедшее накануне “дешёвым шоу” в стиле захваченного государства времён Плахотнюка.

– Кто-то не захотел, чтобы генеральный прокурор обнародовал резонансную информацию. Мы требуем срочно опубликовать те материалы, с которыми Александр Стояногло должен был выйти вчера на пресс-конференцию. Граждане имеют право изучить каждую букву, каждую запятую в тех данных, которые он хотел представить, – сказал Батрынча.

Напомним, в понедельник Александр Стояногло представил на пресс-конференции резонансные сведения о власти и партнёрах РМ. На следующий день после этого против него было возбуждено уголовное дело, а уже вечером он был задержан на 72 часа.

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