Депутаты БКС – руководству страны: Не прячьтесь от граждан и от их вопросов (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов возмущены игнорированием со стороны правящего большинства инициатив оппозиции. Ни один из предложенных фракцией БКС проектов не был включён в повестку заседаний парламента. Более того, несмотря на то, что многие предложения были зарегистрированы уже несколько месяцев назад, заключений правительства по ним до сих пор нет, на основании чего депутаты ПДС отказывают в их рассмотрении.

В частности, сегодня депутаты БКС предлагали принять проекты в поддержку ветеранов, “детей войны” и пенсионеров, однако парламентское большинство не нашло времени на их рассмотрение. Не входит в число приоритетов ПДС и обсуждение вопроса о повышении тарифа на газ, а также о том, как помогут в этой ситуации людям.

– Обращаюсь к гражданам: вы хотите узнать, какие меры примет правительство в вашу поддержку? Мы понимаем, что будет цепное повышение цен на всё, что отразится на каждом человеке, на всём народе страны, – подчеркнул депутат БКС Петру Бурдужа.

Социалист добавил, что сложившаяся ситуация затрагивает и экономических агентов, а также их сотрудников, однако и здесь нет никакой ясности. Масса вопросов и к пандемической ситуации и тем, как ею управляют.

– У граждан и у нас, депутатов БКС, очень много вопросов к руководству страны, и мы просим не прятаться от этих вопросов, а обсуждать их в парламенте. Каждый хочет узнать ответ на то, что его волнует, – сказал Бурдужа, выразив надежду на то, что властям хватит мудрости понять это.

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