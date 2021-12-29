Депутаты БКС призывают власти к диалогу с Тирасполем. Батрынча: Сложился исторический момент для полноценного урегулирования конфликта (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратились к властям страны с призывом обеспечить и осуществить настоящий, конструктивный и прагматичный диалог между Кишинёвом и Тирасполем. Как отметил на брифинге для прессы депутат БКС Влад Батрынча, коммунисты и социалисты “абсолютно убеждены, что сегодня существуют все предпосылки и сложился исторический момент для выработки всеобъемлющего, полноценного политического урегулирования конфликта” между двумя берегами Днестра.

– Мы считаем, что объединение берегов Днестра – в интересах граждан РМ, независимо от того, где они проживают. Напоминаем и госпоже Санду, и правящей ПДС о том, что, будучи в избирательных кампаниях, они обещали людям равные права и гарантии, сближение берегов Днестра. В реальности же мы видим лишь стерильные декларации, демагогию, и, хотя с международных трибун делаются громкие заявления о том, что Кишинёв готов к мирному урегулированию и к диалогу, на самом деле не было сделано абсолютно ничего для того, чтобы этот диалог осуществлялся. Он, наоборот, деградирует, – сказал Батрынча.

Депутат БКС обратил внимание на участившиеся в последнее время декларации националистического, шовинистического и абсолютно провокационного характера.

– Мы осуждаем блокирование транспорта, блокирование экономической деятельности берегов Днестра. Мы считаем, что то, что было достигнуто Партией социалистов в предыдущем мандате – диалог, свободное передвижение товаров, свободное передвижение транспорта, регистрация транспорта, признание дипломов – это важные и нужные шаги для обеспечения доверия между жителями Кишинёва и Тирасполя. Мы считаем, что сегодня есть открытость со стороны международных партнёров в формате «5+2», со стороны Тирасполя, и должна быть такая же открытость со стороны Кишинёва для того, чтобы найти юридическую, правовую формулу в соответствии с принципами международного права для того, чтобы объединить страну, объединить берега. Мы призываем власти Кишинёва к открытости, к профессиональному диалогу и, что очень важно, к скорейшему укомплектованию правительства, назначению вице-премьера молдавского правительства по вопросам реинтеграции, обеспечению календарного плана, дорожной карты и, конечно, восстановление работы в формате “5+2”, – добавил он.

Влад Батрынча подчеркнул: объединение страны даст совокупный экономический рост, потенциал и скажется на улучшении жизни граждан. В Молдове появятся стабильность, мир и процветание.

– Поэтому мы сегодня ещё раз осуждаем попытки агрессивной риторики, попытки скрытых и секретных договорённостей с соседней Украиной по решению приднестровского вопроса. Мы осуждаем любые попытки силового принуждения и требуем вернуться в нормальный правовой формат, формат “5+2”, в который входят ведущие мировые силы, те страны, которые могут как-то помочь урегулировать приднестровский конфликт. Требуем от молдавских властей, от президента в первую очередь, профессионального, взвешенного, прагматичного и качественного диалога, так как это – единственное и лучшее решение, – подытожил он.

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