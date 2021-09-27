Депутаты БКС принимают участие в осенней сессии ПАСЕ

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Депутаты от Блока коммунистов и социалистов – вице-спикер Парламента Республики Молдова Влад Батрынча и заместитель председателя Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ Адела Райляну принимают участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сессия ПАСЕ проходит с 27 по 30 сентября в Страсбурге в смешанном формате – онлайн и с физическим присутствием.

В ходе сессии пленарное заседание утвердит полномочия делегации парламента Молдовы в ПАСЕ. Также парламентарии примут участие в презентации Отчета о деятельности Бюро и постоянной комиссии ПАСЕ, который включает отчёт о наблюдении за внеочередными выборами в законодательный орган Республики Молдова.

Члены молдавской делегации встретятся с Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Дэмсом, а также с содокладчиками ПАСЕ по Молдове. На полях сессии ПАСЕ также состоится двусторонняя встреча вице-спикера парламента Влада Батрынчи с руководством Венецианской комиссии по теме реформы юстиции в Республике Молдова, в которой примет участие и экс-министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский.

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