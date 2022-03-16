Депутаты БКС предлагают упростить процедуру предоставления права на пенсию

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Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий упрощение процедуры назначения пенсии. Как отметила Елена Боднаренко, инициатива подразумевает исключение определённых условий.

Так, речь идёт об отмене сроков подачи пакета документов, необходимых для предоставления права на получение пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, и прямом установлении условия, что право на получение пенсии в первом случае устанавливается со дня выхода на пенсию, во втором случае – со дня выдачи решения о классификации по степени инвалидности, а в третьем случае – со дня смерти кормильца.

Ещё одна законодательная инициатива БКС касается пенсии по возрасту застрахованных лиц, полностью отработавших страховой стаж до 1 января 1999 года и не работавших до установления права на пенсию. По словам Боднаренко, размер пенсии для этой категории лиц составляет 2000-2300 леев. С 1 июля 2022 года предлагается увеличить его на 50%. Решение охватит около 2000 пенсионеров.

Реализация законопроекта требует выделения 30 млн леев ежегодно. Необходимые средства предлагается изыскать за счёт доходов Таможенной службы.

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