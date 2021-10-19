Депутаты БКС: Правящая партия намерена политически подчинить телерадиовещание в стране

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов обращают внимание общественности на то, что ПДС намерена политически подчинить телерадиовещание в стране, в частности, компанию “Teleradio Moldova”, и превратить её в инструмент власти. Об этом сегодня на брифинге заявила депутат БКС, вице-председатель парламентской Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации Адела Рэйляну.

Депутат отметила, что ПДС, без публичных обсуждений, без экспертизы Совета Европы, без учёта опыта аналогичных институтов из других стран, намерена подчинить телерадиовещание парламентскому контролю. Фактически власть возвращается к старой формуле государственного учреждения.

Адела Рэйляну подчеркнула, что правящее большинство вносит поправки в закон для того, чтобы распустить нынешний состав Совета по телерадиовещанию и превратить его в “инструмент власти”. Парламент также намерен назначить новый состав Наблюдательного совета общественной компании “Teleradio Moldova” и назначить председателя.

Рэйляну обратила внимание международных организаций, специализированных НПО и дипломатических миссий на то, что проект поправок в Кодекс полностью лишает независимости как Совет по телерадиовещанию, так и Наблюдательный совет “Teleradio-Moldova” при полном их политическом подчинении.

– Эти изменения противоречат всей международной экспертизе и рекомендациям, которые легли в основу действующего Кодекса, Конституции Республики Молдова, международным соглашениям, покушаются на свободу слова и ведут к цензуре, – заключила депутат.

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