Депутаты БКС потребовали заслушать на заседании парламента Спыну. ПДС против (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну по вопросу обеспечения Республики Молдова газом.

Как отметил депутат БКС Олег Рейдман, депутаты БКС хотят услышать о результатах переговоров с “Газпромом”, узнать о резервах газа и о мерах, принятых правительством для обеспечения энергетической безопасности страны. Парламентское большинство данную инициативу не поддержало – депутаты ПДС выступили против.

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