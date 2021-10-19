Депутаты БКС оспорили в КС принятие Стамбульской конвенции (ФОТО)

Депутаты БКС оспорили в КС принятие Стамбульской конвенции (ФОТО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василий Боля и Григорий Новак оспорили сегодня в КС решение парламентского большинства) о ратификации Стамбульской конвенции.

Парламентарии считают, что принятый документ противоречит Конституции РМ и ценностям молдавского народа, и должен быть отменён.

Напомним, что скандальная Стамбульская конвенция была принята голосами ПДС на прошлой неделе. Депутаты Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули заседание парламента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md