Депутаты БКС оспорили в КС принятие Стамбульской конвенции (ФОТО)

0

Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василий Боля и Григорий Новак оспорили сегодня в КС решение парламентского большинства) о ратификации Стамбульской конвенции.

Парламентарии считают, что принятый документ противоречит Конституции РМ и ценностям молдавского народа, и должен быть отменён.

Напомним, что скандальная Стамбульская конвенция была принята голосами ПДС на прошлой неделе. Депутаты Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули заседание парламента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.