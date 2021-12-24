Депутаты БКС: Как можно голосовать за кредит МВФ, не зная условий его предоставления?

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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил на заседании парламента во время обсуждения проекта кредитного соглашения с Международным валютным фондом, что депутатам предлагается голосовать за кредиты, условий предоставления которых они не знают, – новая программа с МВФ парламентариям не была представлена.

Министр финансов предложил депутатам поддержать соглашение между правительством Молдовы и Международным валютным фондом по программе, финансируемой посредством двух механизмов кредитования. 21 декабря соглашение было одобрено Исполнительным советом МВФ.

Фракция БКС не поддержала проект в первом чтении и не дала согласие на голосование документа во втором чтении в этот же день. Председатель фракции БКС Зинаида Гречаный сообщила, что фракция не будет голосовать за этот проект во втором чтении.

Во время обсуждения проекта депутат БКС Олег Рейдман отметил, что этот кредит направлен на проедание, а возвращать в течение 10 лет придется сумму, равную примерно 16% от сегодняшнего бюджета. Никакого развития стране этот кредит не обещает.

Депутат также обратил внимание на то, что “никогда до 2009 года МВФ не давал Молдове денег на поддержку бюджета, и только после того, как к власти пришли либералы, им начали затыкать бюджетные дыры”.

В ответ на заявления министра финансов о том, что Молдова без займов не может развиваться, а этот кредит приведёт к большому росту, Олег Рейдман посоветовал министру финансов прочитать книгу Джона Перкинса “Исповедь экономического убийцы”.

В то же время депутат Елена Боднаренко напомнила, что правительство Филата тоже получало кредит МВФ на поддержку бюджета, однако деньги не были использованы по назначению. По словам депутата, такие кредиты дают авансом так называемым проевропейским правительствам, но это ещё не гарантирует положительный результат их правления.

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