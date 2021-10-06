Депутаты БКС: Где реакция внешних партнёров на вчерашнее задержание Стояногло? (ВИДЕО)

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Представители Блока коммунистов и социалистов обращают внимание на то, что внешние партнёры руководства страны до сих пор не отреагировали на вчерашние события, связанные с задержанием за считанные часы генерального прокурора.

– Мы недоумеваем, почему до сих пор нет реакции международных организаций и аккредитованных в РМ дипломатических миссий. Наверное, многие партнёры сами не понимают, что происходит в РМ, почему нарушается закон и не соблюдаются элементарные процедуры. Мы ждём реакции внешних партнёров Молдовы. Сегодня мы свяжемся с представителями посольств, с дипломатами, чтобы получить официальную позицию по этому поводу, – сказал Батрынча.

Депутат БКС добавил, что произошедшее вчера – акт политической расправы над Стояногло, а доказательством служат многочисленные декларации представителей власти о том, что они сделают всё для того, чтобы он ушёл.

– Эта история не о том или ином уголовном деле, это конец борьбы с ним. Плахотнюка нет, но дело его живёт, – подчеркнул Батрынча.

Социалист также отметил, что в ситуации, когда власть не может дать людям “хлеба”, будучи не в состоянии решить проблемы ни роста цен, ни роста тарифов, ни ситуацию с пандемией, она решила дать людям “зрелища”, однако граждане, напомнил он, ждут от ПДС исполнения обещаний, а не дешёвых шоу.

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