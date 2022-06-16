Депутаты БКС бойкотируют совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии: Это своеобразная «репетиция» Сфатул Цэрий образца 1918 года, о котором грезят действующие власти

Депутаты Блока коммунистов и социалистов считают национальным предательством проведение совместного заседания парламентов Молдовы и Румынии. Представители БКС участвовать в нём не станут. “Суверенитет, государство, народ не являются и не могут являться предметом политического сговора и торга”, – отмечается в заявлении фракции.

Ниже приводим текст без сокращений:

Региональные вызовы и провокации, с нашей точки зрения, должны были мобилизовать политический класс, всё общество на внутренней повестке, укреплении безопасности, нейтралитета, суверенитета, социально-экономической стабильности страны. Именно этого на протяжении почти года оппозиция требует от власти.

Последовательно и регулярно мы призывали власть отказаться от пустых геополитических лозунгов, парада фотосессий с различными гостями и не обременённых содержанием многочисленных загранкомандировок.

Мы предложили широкий общенациональный консенсус по гарантированию стабильности в Молдове, борьбе с нищетой, инфляцией, ростом цен и тарифов, спасению сельского хозяйства и обеспечению энергетической безопасности.

Эти цели поддерживаются подавляющим большинством граждан страны.

Однако власть полностью игнорирует все наши предложения. Власть отгородилась от общества стеной чванства, высокомерия, самодовольства, некомпетентности.

Создавая иллюзию внешнеполитической активности, сегодняшние правители полностью самоустранились от ответственности за судьбу рядового гражданина.

В этом контексте мы и оцениваем инициативу проведения совместного заседания парламентов Молдовы и Румынии.

Во-первых, подобного рода мероприятия не имеют прецедентов в мировой практике.

Помимо очевидно неконституционного характера этой демонстративной, лишённой смысла церемониальной акции, какую главную мысль она транслирует обществу?

Фактически это означает публичное признание неспособности органов власти Молдовы самостоятельно решать проблемы и судьбу собственной страны.

Кроме того, это означает острую потребность передачи решения внутренних дел Молдовы под прямое внешнее управление.

Или это один из этапов хорошо продуманного плана по намеренному банкротству молдавской государственности, в который вписывается передача под внешний контроль юстиции, банковской системы, всей инфраструктуры, стратегических предприятий, национальной безопасности?

Главный вывод из этой затеи состоит в том, что речь идет о своеобразной «репетиции» Сфатул Цэрий образца 1918 года, о котором грезят действующие власти, а по сути – о национальном предательстве.

Хотим напомнить зарвавшимся правителям, что эти вопросы находятся в компетенции народа Молдовы, единственного носителя суверенитета нашей страны.

Национальный суверенитет, государственность – это богатство, продукт исторического прогресса многовековых устремлений многонационального молдавского народа.

Суверенитет, государство, народ не являются и не могут являться предметом политического сговора и торга.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов проигнорируют это антиконституционное мероприятие.

Блок коммунистов и социалистов