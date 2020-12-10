Депутаты “АКУМ” отозвали свой проект Закона о люстрации по указке извне, – Фуркулицэ

Депутаты “АКУМ” отозвали свой проект Закона о люстрации по указке извне, – Фуркулицэ

Депутаты блока “АКУМ” зарегистрировали в парламенте проект Закона о люстрации, однако внезапно отозвали его. Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что без внешнего фактора не обошлось. Об этом он заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”.  

– Они отозвали свой проект. В чём логика: сначала зарегистрировать инициативу, а потом отказаться от неё? Быть может, что-то стояло за этим решением, были какие-то причины? Маловероятно, что эти факторы были внутри страны. Значит, это было давление извне, кто-то заставил их сделать этот шаг, – считает Фуркулицэ. 

Лидер фракции ПСРМ отметил, что, в отличие от “акумовцев”, социалисты передумывать не намерены. Они будут добиваться принятия Закона о люстрации и отставки всех назначенных режимом Плахотнюка руководителей ведомств, так как эти люди не являются независимыми в своих решениях, считают в формировании. Фуркулицэ также рассказал, что после того, как депутаты Партии социалистов озвучили в парламенте данную инициативу, те, кого она касается, не на шутку забеспокоились.

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