Депутаты “АКУМ” испортили вчера имущество в парламенте на 60 тысяч леев

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Был сломан микрофон спикера, испорчена дорогостоящая техника. Как отметил генеральный секретарь парламента Адриан Албу, по предварительным подсчётам, сумма ущерба составляет около 60 тысяч леев.

Спикер попросила определить виновных.

– Если так будет продолжаться, нам скоро снова негде будет работать, будем искать здание в аренду. Мы экономим не для того, чтобы кто-то издевался над этим, – сказала Зинаида Гречаный.

Ранее Влад Батрынча предложил удержать эти деньги из зарплат зачинщиков.

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