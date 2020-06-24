Депутатская прикосновенность

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Как «борцы» с олигархами готовы с ними объединиться

17 июня депутат Демократической партии Е. Грецу покинула это политформирование и перешла к группе Плахотнюка – Канду. Альянс ДПМ – ПСРМ фактически оказался без парламентского большинства. Канду тут же предложил партиям ПДС и ППДП создать новое большинство.

О цинизме перебежчиков

Если бы Грецу просто покинула ДПМ – никто бы не обратил внимание. Однако её выход вызвал настоящий скандал по трём причинам. Во-первых, неделей ранее она проголосовала за Декларацию парламента об осуждении политического туризма. Сама осудила и сама же примкнула к перебежчикам. Во-вторых, появилась информация, что сын Грецу в 2015 году был замешан в совращении малолетних. Об этом писали СМИ. Его задержали в августе 2015-го, предъявив обвинения по статьям 26 и 175 УК (попытка совращения малолетних, извращения). Похоже, дело замяли. Но не забыли. И вовремя напомнили. Как и в случае с

судьёй КС, который размышлял над тем, голосовать за российский кредит или нет. Тогда ему Усатый (партнёр Плахотнюка) напомнил об уголовном деле об изнасиловании. Что было дальше, вы уже знаете. Все судьи, кроме В. Цуркана, проголосовали против кредита. Так и Грецу. Её просто поломали через колено и загнали в стойло. Видимо, весь список ДПМ (или его большая часть) составлялся таким образом, чтобы было чем шантажировать. Поэтому и выводят их, как баранов на убой. В-третьих, выход Грецу лишил ДПМ и ПСРМ большинства. Это был акт с серьёзными последствиями. Плахотнюк пошёл на всё, чтобы получить контроль над ситуацией.

Однако у ПСРМ и ДПМ есть 50 мандатов + 1 независимый депутат. Поэтому формально у двух партий нет большинства, а вот правительство тем не менее имеет 51 голос. Но очевидно, что это большинство очень хрупкое. Через день-два Плахотнюк перекупит ещё одного депутата – и большинства не будет.

Дела у Нэстасе, Канду и Шора совсем не хороши. Д. Туск открыто призвал правых пойти на досрочные парламентские выборы. Это фактически волчий билет А. Нэстасе! О Канду и Шоре мы вообще молчим. Их в ЕС за людей не считают. Евробюрократии нужно, чтобы Санду укрепилась. Потому они и подыгрывают ей, закапывая Нэстасе и всех остальных.

Дональд Туск требует досрочных выборов

В тот же день (17 июня) экс-председатель Европейского совета, лидер Европейской народной партии Д. Туск призвал провести в Молдове досрочные парламентские выборы. Он решил ещё раз напомнить нам, что Молдова – не более чем полуколония, которая должна чётко выполнять указания европейских кураторов. Но о каких указаниях речь? Даю выдержки из текста Туска, а граждане пусть сами решают:

«Молдове нужно крепкое, выступающее за реформы проевропейское большинство, которое будет представлять людей. Нынешний парламент не функционален, и лучшее решение – снова обратиться к людям и дать им возможность решать».

«Молдавские партии, входящие в Европейскую народную партию, должны объединиться перед предстоящими в ноябре президентскими выборами».

«Европейская народная партия будет пристально следить за тем, как пройдут выборы в Молдове. Честные и свободные выборы для нас – абсолютный приоритет»1.

Короче, Туск требует досрочных парламентских выборов. Он же хочет европейское парламентское большинство, а не многовекторное или, боже упаси, пророссийское. Большинство, созданное PAS, PPDА, а не большинство, подконтрольное ПСРМ.

Отметим: членами Европейской народной партии являются Партия «Действие и солидарность» (PAS) и Платформа «Достоинство и правда» (DA). Кстати, ещё в марте 2015 года Туск заявил, что К. Габурич – это политик с европейской перспективой! Сейчас то же самое заявляет про Санду.

Письмо посла США

18 июня и посол США Д. Хоган решил напомнить гражданам, кто в доме хозяин. Он выставил длинное и поучающее письмо, чуть ли не расписав всю программу деятельности правительства, власти и президентуры на полгода вперёд. Суть письма в следующем:

«Несмотря на пандемию, мы также должны уделять внимание здоровью демократии в Республике Молдова».

Наверное, как это делают в США… И мы таки согласны – здоровье демократии важнее здоровья самих граждан.

«COVID-19 не может служить оправданием для того, чтобы отложить необходимые меры по улучшению избирательного процесса».

Так и есть. Это главная задача. Миллионы граждан только этим и озабочены.

«Реформировать юстицию, бороться с коррупцией… вместе с НПО (что сидят на грантах США и ЕС и являются проводником их воли) и оппозицией (которая тоже на грантах США и ЕС)». «Все граждане Молдовы – в том числе из Приднестровья и из-за рубежа – должны осуществлять своё право свободно и безопасно голосовать в день выборов2. Решить проблему с финансированием партий, с политическими СМИ».

Тут, конечно, самое интересное. Посол требует принять меры против TV8, PRO TV, TVR, Jurnal TV, поддакивающих блоку ACUM? А внешнее финансирование? Неужели намёк на фонды Сороса, Конрада Аденауэра, которые завалили представителей блока ACUM миллионами? Здесь мы посла поддерживаем полностью.

Предложения президента

18 июня И. Додон выступил с предложением провести широкие обсуждения с ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП. Суммарно речь идёт о семидесяти с лишним депутатах, которые не связаны с Плахотнюком. Что будем делать: позволим бандитам играть направо и налево и разрушить и тех и других? Они этого и хотят.

Сегодня у страны три пути развития политической ситуации:

1) миноритарное правительство, которое будет работать до президентских выборов;

2) создание коалиции национального спасения, состоящей из ПСРМ, ДПМ, ПДС и Платформы DA;

3) досрочные выборы в парламент.

19 июня И. Додон дал оценку ситуации: «С одной стороны, в парламенте есть поддержка правительства на грани (50+1 независимый депутат), с другой – есть бывший блок ACUM, в котором они между собой воюют, кто больше или сильнее – Санду или Нэстасе. И есть группа депутатов Плахотнюка, Канду, Шора, у которых вместе уже 23–24 голоса. Ещё 3–4 депутата – «олигархические консервы» в ACUM, типа Реницэ. То есть у Плахотнюка есть уже 27–28 депутатов в парламенте РМ.

Плахотнюк вложил уже $20 млн в проект PRO Moldova для того, чтобы прекратить уголовные дела по краже миллиарда, а не для того, чтобы отдать правительство М. Санду и А. Нэстасе и голосовать за всё, что они пожелают.

Если кто-то хочет объединиться с дьяволом, пусть отправляется вместе с ним в ад. Я принял твёрдое решение, что не буду связываться с Плахотнюком и никогда этого не сделаю. Вы хотите попытаться – это ваше право. Но хочу вас предупредить: до тех пор, пока буду президентом, я не допущу, чтобы Плахотнюк снова захватил государственные структуры. А то, что вы намерены сделать, ведёт именно к захвату государства. Я сделаю всё, чтобы этого не допустить, и твёрдо убеждён, что народ будет рядом и поймёт…»

Шантаж блока ACUM

21 июня депутат PAS С. Литвиненко заявил, что вряд ли партия, в которой он состоит, откликнется на приглашение И. Додона сформировать антиолигархическое большинство. Одновременно и М. Санду заявила, что с президентом Додоном говорить не о чем. Мол, пускай подаст в отставку – тогда и поговорим. Позицию Платформы DA изложил и А. Слусарь. Он бросил пару прорывных идей для преодоления кризиса, который они же и создали.

Расскажем суть, убрав всю шелуху.

Досрочные президентские выборы надо проводить. Досрочные парламентские – не надо. Это опасно. Ведь ППДП может не попасть в парламент. Канду с Шором – тоже. Это правительство довело страну до нищеты и пандемической катастрофы. Поэтому мы сядем за один стол с ДПМ, чьи министры – часть этого правительства. Если демократы хотят, чтобы мы вели с ними переговоры, пускай правительство подаст в отставку. А потом мы их кинем – скажем, что они довели страну до нищеты. Страна превратилась в единый очаг бандитских перестрелок между Плахотнюком и Додоном. Мы в разборках с Плахотнюком не участвуем. Он же лакей Госдепа, как и мы. Поэтому мы боремся только с Додоном. Нам стыдно спросить, но мы спросили: кто такой Додон, чтобы приглашать нас на переговоры? Ну сделал он Санду премьером, Нэстасе – министром, меня – вице-спикером. И что? Это правительство не сможет привлечь в страну ни одного бануца и не сможет даже предложить хоть какое-то изменение в бюджет. А если попробует получить €200 млн из РФ и миллиард из Китая – мы тут же обратимся в Конституционный суд. Там мы назначили трёх , а четвёртого шантажируем уголовным делом за изнасилование. Так что заблокируем все ваши кредиты, инвестиции, гранты к чёртовой бабушке! А потом обвиним вас в провале.

Что скажете? Стоит принять такие щедрые предложения? Кстати, отказавшись идти на встречу с И. Додоном, ПДС и ППДП пригласили на переговоры ДПМ.

Об игре на грани фола

Ситуация, конечно, сложилась интересная. Неужели И. Додон не знал, что PAScuDA не откликнется на его приглашение? Конечно, знал. Они предсказуемы до слёз. Президент предложил им найти выходы из кризиса, дав шанс на очищение от игры с Шором и Канду. Они отвергли. А в понедельник, 22 июня, ДПМ отклонила их предложение о встрече и создании большинства. То же самое сделает и ПСРМ. Не хотели создавать антиолигархическое большинство? Будут создавать олигархическое с Канду и Шором (читай – с Плахотнюком). Сами себя загнали в угол…

Комбинации Майи Санду

Получив обещания от Канду проголосовать за правительство ППДП, её лидеры обезумели. Вначале А. Нэстасе дал понять, что готов стать премьером, взять ответственность за судьбу страны.

Увидев, что в ПДС Санду молчат, Нэстасе стал обвинять их в желании сохранения Додона у власти. Проще говоря, Нэстасе и Платформа DA были готовы создать альянс с партиями Плахотнюка. В этой ситуации ПДС Санду решила разыграть спектакль. Отказавшись прий-ти на встречу с И. Додоном, ПДС заявила, что готова создать альянс с ППДП, ДПМ и, возможно, с Pro Moldova. Но без партии Шора. Сказано – сделано. ПДС тут же пригласила ДПМ на переговоры 22 июня.

Это заявление было сделано с одной целью – сбить обвинения со стороны Нэстасе в том, что Санду не хочет скинуть Додона. На самом деле Санду не нужен открытый альянс с Канду и Шором. По крайней мере до президентских выборов. Ведь это может привести к её поражению. Более того, зачем Санду отправлять в отставку Кику при полной пандемии и мировом экономическом кризисе? Чтобы все смерти от COVID-19 (а их будет куда больше при новой власти) легли и на неё?! А ей это надо? А с кризисом что делать? У И. Кику хотя бы команда хорошая. Откуда такая команда у Нэстасе? Там же одни крикуны и журналисты.

У Санду дела не лучше – одни НПОшники, соросята и защитники прав ЛГБТ. Они очень хорошо умеют пилить миллионы Сороса, но никуда не годятся в реальном управлении. И ещё. Зачем Санду давать премьерство Нэстасе? Зачем его укреплять, если нужно просто добить? Чтобы он потом окреп и добил саму Санду?

Майе Григорьевне просто нужны досрочные парламентские выборы, вследствие которых Канду, Шор, Нэстасе останутся за бортом, а она станет монопольным лидером на правом фланге.

Полный тупик

Дела у Нэстасе, Канду и Шора совсем не хороши. Д. Туск открыто призвал правых пойти на досрочные парламентские выборы. Это фактически волчий билет Нэстасе. О Канду и Шоре мы вообще молчим. Их в ЕС за людей не считают. Евробюрократии нужно, чтобы Санду укрепилась, потому они и подыгрывают ей, закапывая Нэстасе и всех остальных. Более того, правые не учли интересы ДПМ и П. Филипа.

– Я не вижу, как математически может быть проголосовано новое правительство. Мы не будем голосовать за отставку правительства И. Кику. У нас в нём пять министров! – заявил

22 июня лидер ДПМ П. Филип.

Да уж… Вопрос на засыпку: у ПСРМ было 35 депутатов в июне 2019 года. Получила она всего одно министерство в правительстве Санду. А сколько министерств в правительстве Нэстасе (или Санду) получит ДПМ с 13 мандатами? Думаю, ответ на поверхности.

Богдан Цырдя,

политолог