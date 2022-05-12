Депутатов ПДС рост цен не волнует: парламентское большинство отказало в слушаниях по вопросу подорожания продуктов питания (ВИДЕО)

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С инициативой о проведении слушаний с участием министров экономики и сельского хозяйства выступила фракция Блока коммунистов и социалистов.

Депутат БКС Раду Мудряк обратил внимание парламентского большинства на резкое подорожание подсолнечного масла, отметив, что это – стратегический товар.

– Если мы сейчас не предпримем ничего, не исключено, что в ближайшие дни подорожают и другие социально значимые товары – хлеб, молочные продукты. У правительства есть достаточно рычагов, чтобы не допустить рост цен. В связи с этим наша фракция требует заслушать министра экономики и министра сельского хозяйства, чтобы узнать, какие меры были приняты. Может, нужно вмешаться парламенту, чтобы внести какие-то поправки в закон. Давайте узнаем, что привело к росту цен и как это остановить, – призвал Мудряк.

Парламентское большинство инициативу отклонило.

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