Депутатам-социалистам сделали прививку китайским препаратом Sinopharm

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Сегодня, 7 мая, депутатам от фракции Партии социалистов Владу Батрынче, Владимиру Односталко и Марине Радван сделали прививку китайским препаратом против вируса Covid-19. Они получили первую дозу вакцины компании Sinopharm.

⁃ Сегодня пришла моя очередь вакцинироваться. В отличие от некоторых моих коллег из других фракций, я не пытался получить вакцину за границей, не пользовался преимуществами здесь, в нашей стране. Я считаю, что в первую очередь вакцинацию должны проводить медработникам, учителям, пенсионерам и другим гражданам из категорий повышенного риска. Поэтому я выбрал ту вакцину, которая более доступна и достаточно надежна. Sinopharm – это качественная вакцина, которая одобрена во многих странах, – отметил Влад Батрынча.

Вице-спикер, председатель парламентской группы дружбы с Китайской Народной Республикой еще раз поблагодарил китайских партнеров, которые очень быстро отозвались на просьбу о помощи.

Напомним, что партия вакцины из Китайской Народной Республики прибыла в Молдову 27 апреля после обращения спикера Зинаиды Гречаный к Председателю Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 4 марта этого года. В Молдову поступило 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, предоставленной китайскими властями в качестве гуманитарной помощи, и 100 тысяч доз вакцины SinoVac, приобретенной за счет бюджетных средств Республики Молдова.

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