Депутат ПСРМ: Власти не хотят поддерживать местных производителей

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Создаётся впечатление, что власть категорически не хочет, чтобы у местных производителей были преимущества при продаже своей продукции в магазинах страны. Об этом заявил вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он повторно предложил на заседании включить в повестку законопроект БКС о сохранении нормы, предусматривающей, что не менее 50% полок в торговых сетях должно быть отдано под отечественные товары.

– Этот проект направлен в поддержку местных производителей. Мы слышали заявления министра сельского хозяйства. Насколько я понимаю, власти категорически не хотят, чтобы в магазинах была местная продукция, тем более сейчас, когда у нас дефицит некоторых товаров из-за ситуации в регионе, и отечественным производителям нужно отдавать предпочтение, – сказал Бурдужа.

Предложение, однако, не набрало необходимого количества голосов и не было включено в повестку заседания.

Ранее представители власти неоднократно заявляли, что эта норма должна быть отменена, так как она противоречит Соглашению об ассоциации и о свободной торговле с ЕС.

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