Депутат ПСРМ требует от ГП и СИБ проверить законность тайного внешнего финансирования советников Санду (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Николай Паскару требует, чтобы Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности проверили законность внешнего финансирования администрации президента. Заявления были сделаны на пресс-конференции после того, как в СМИ появилась информация о том, что Фонд Конрада Аденауэра тайно спонсирует советников Майи Санду.

– Мы узнали, что Президентура РМ контролируется извне и действует в интересах иностранных сил. В прессе появился ответ главы аппарата президента Андрея Спыну, который подтверждает, что в президентуре действительно работают люди, которым платит немецкий фонд, но официально они не трудоустроены. Всем известно: кто платит, тот и раздает указания. Что от этого будет народу? Лица, официально не трудоустроенные в президентуре, занимают посты в ведомствах, имеют доступ к гостайнам, и, как следствие, представляют опасность для целостности и безопасности государства. А оказываемое на них извне влияние – это уже уголовно наказуемое действие, но эта информация скрывается президентурой. В чьих интересах работает сегодня президентура: в интересах народа или в чужих интересах? – отметил Паскару.

Депутат ПСРМ просит Генеральную прокуратуру и Службу информации и безопасности высказаться по поводу законности происходящего.

Напомним, что ранее Игорь Додон заявлял о том, что Майя Санду отдала президентуру под внешнее управление.

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