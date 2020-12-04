Депутат ПСРМ: Санду выводит людей на протесты в разгар пандемии, чтобы защитить интересы США (ВИДЕО)

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Избранный президент Майя Санду выводит людей на протесты в разгар пандемии, чтобы защитить интересы посольства США в Кишинёве. Об этом в социальной сети написала депутат ПСРМ Адела Рэйляну. К такому выводу она пришла после того как на странице ПДС в фейсбуке появилось объявление с призывом выйти на митинг в защиту земельного участка Республиканского стадиона.

– Большинство граждан в четверг недоумевали по поводу протестов перед парламентом, как и относительно агрессии депутатов ПДС, которые вырывали микрофоны, ломали оборудование, лили воду, толкались и дрались. Майя Санду уже избранный президент и никто не собирается забирать у неё мандат. Настоящая причина в другом. Она содержится в этом призыве. Майя Санду выводит людей на протесты во время пандемии, когда ежедневно регистрируются рекорды по заболеваемости COVID-19, чтобы защитить интересы США. Эта чистая правда, о которой говорили и в четверг, только многие делали это шёпотом, – написала Адела Рэйляну.

Примечательно, что депутаты ПДС обвиняют социалистов в краже аэропорта. Рэйляну, однако, напомнила, что именно лидер ПДС голосовала за его сдачу в концессию, и опубликовала видеоматериал, который подтверждает вышесказанное.

– ПДС обвиняет социалистов в краже аэропорта? Враньё! Социалисты были теми, кто протестовал, пока Майя Санду и её коллега из ЛДПМ Вячеслав Негруцэ, которого она хочет назначить своим советником, голосовали за концессию Кишиневского международного аэропорта, – написала депутат.

В заключение Адела Рэйляну призвала граждан не поддаваться на манипуляции тех, кто сначала отдал аэропорт, а теперь призывает защищать уступку земельного участка другому государству.

– Берегите себя, свое здоровье и здоровье ваших близких. А политики, если у них есть проблемы, пусть решают их путем диалога. Именно для этого их выбрали, а не для того, чтобы провоцировать дестабилизацию и хаос, – заключила депутат.

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