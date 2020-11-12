Депутат ПСРМ раскрыл “манипуляции с цифрами” представителей Санду (ВИДЕО)

Все, кто причастен к идеологии или занимается изготовлением агитационных материалов, знают, что все типографии работают по одной и той же системе – заказ делается, исходя из одного экземпляра, который состоит из 8 полос А3. Это связано с техническими моментами печати, формами и т.д. Так в финансовых документах, так и в отчетах. Всех партий. В том числе Майи Санду. И других политиков.

Теперь возвращаемся к сегодняшнему продолжению шоу, который уже второй день устраивают Нантой, Карп, Реница и несколько активистов-унионистов. Даже Дорин Киртоакэ засветился вчера в типографии, решил “хайпануть”.

Сегодня прошел официальный подсчет тиража в инспекторате полиции сектора Центр. Нантой и компания подтвердили его правильность и корректность. В итоге из тиража в 55 тысяч экземпляров русской версии газеты, заявленных в заказе, отпечатано 36 тысяч, а из 54 тысяч на государственном языке –50 тысяч. Единственный момент, который надо уточнить, что в пачках газет на молдавском языке двойные экземпляры (т.е. два экземпляра – 8 полос а3), а в русской версии – один экземпляр.

Депутаты ПДС, конечно же, все намешали, приплюсовали все цифры, умолчав о разнице в экземплярах в каждом из бусиков, умножили на 8 и выдали сумасшедшие цифры. Именно поэтому я вышел в лайв и попытался объяснить и привнести правду и ясность в этот манипуляционный треш, который устраивают уже два дня несколько депутатов-унионистов вместе с активистами-унионистами, вместе с Игорем Гроссу, блокиратором граждан Молдовы из Приднестровья и вместе с Дорином Киртоакэ, самым успешным могильщиком Кишинева.