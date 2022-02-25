Депутат ПСРМ раскритиковал банки, которые “пытаются нажиться на нуждах людей”

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Депутат-социалист Василий Боля раскритиковал банки Молдовы, которые «пытаются нажиться на нуждах людей». Это произошло после того, как сегодня финансовые учреждения установили заниженный курс украинской гривны, а котировки доллара и евро значительно выросли.

– Сегодня я весь день в районе Штефан-Водэ. В Паланке много работы. Автомобили стоят в очереди 20 км. Проблемы на украинской стороне. Украинские пограничники уже 72 часа на работе без смены. Не выпускают мужчин 18-60 лет. Администрация района Штефан-Водэ предоставила беженцам 350 мест. Жители сёл принимают в домах женщин и детей. Граждане проявляют солидарность и помогают тем, кому нужна помощь. Но есть и те, кто пытается нажиться. Уважаемые банкиры, вы перешли черту. Требую, чтобы власти вместе с Нацбанком навели порядок и не позволяли отклонений. Нельзя наживаться на нуждах людей. P.S. Призываю проявить солидарность и операторов сотовой связи. Убеждён, что они могут снабдить беженцев несколькими тысячами телефонных номеров для связи с родными, – написал Боля на своей странице в соцсети.

В то же время Василий Боля приветствовал тот факт, что председатель района Штефан-Водэ Василе Максим обеспечил украинских беженцев едой, одеждой, тем, кому необходимо, оказывается медицинская помощь. Наши граждане проявляют солидарность и приходят на помощь нуждающимся.

Как уже сообщалось ранее, социалисты готовы предложить свою поддержку и опыт правительству, чтобы выйти из критической ситуации.

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