Депутат ПСРМ: Проект Минобразования под руководством Санду нанес государству многомиллионный ущерб (ФОТО)

0

Проект, инициированный Министерством образования в то время, когда его возглавляла Майя Санду, нанёс государству многомиллионный ущерб. К такому выводу пришел депутат ПСРМ Григорий Новак. Он отмечает, что речь идет о сносе студенческих общежитий Госуниверситета. Освободившиеся участки земли были предоставлены строительной компании, которая выступила с определенными обязательствами, однако они до сих пор не были выполнены.

Как пишет Новак на своей странице в соцсети, запущенный в 2013 году инвестиционный проект порождает массу вопросов. Ответить на них, отмечает депутат, предстоит НАЦ и Генеральной прокуратуре.

– В марте 2013 года Министерство образования, которое тогда возглавляла Майя Санду, продвинуло в правительстве решение о передаче участка земли площадью 1,05 га на улице Пан Халиппа и части участка площадью 1 га на улице Георге Кашу частному инвестору в обмен на ряд обязательств. За эти два участка в центре столицы, полученных бесплатно, строительная компания должна была отремонтировать учебный корпус ГУМ, построить 4 студенческих общежития, обновить общежитие для сотрудников университета, предоставить квартиры в новых домах для них и разместить в новых зданиях, которые должны были быть построены, читальный зал и столовую вуза. В июле 2014 года, также в период правления Министерства образования Майи Санду, правительство внесло существенные изменения в решение от 2013 года и аннулировало обязательство перестроить и модернизировать общежитие для молодых специалистов, – констатирует депутат ПСРМ.

Это решение, пишет он, вызывает сомнения в том, что касается транспарентности и законности действий Министерства образования.

– Почему ведомство, возглавляемое Майей Санду, повело себя так, предстоит выяснить следствию, – добавил Новак.

Стоит отметить, что, согласно договору, компания должна была выполнить обещанное до 2018 года, однако до сих пор два из четырех общежитий так и не были реконструированы. В построенных домах не нашлось места для читального зала и столовой. Есть вопросы и к порядку продажи квартир сотрудникам университета. Новак попросил НАЦ и Генпрокуратуру предоставить информацию по данному делу, отметив, что, если будут выявлены нарушения со стороны тогдашнего руководства министерства, оно должно ответить за это.

На момент написания материала Майя Санду данные заявления не прокомментировала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.