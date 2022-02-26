Депутат ПСРМ пришла на помощь беженцам, прибывшим в страну через Атаки

Депутат ПСРМ пришла на помощь беженцам, прибывшим в страну через Атаки

В контрольно-пропускном пункте Могилёв-Подольск-Атаки ночью было большое скопление украинских беженцев. На месте находилась депутат ПСРМ. Ирина Лозован помогла в управлении ситуацией: координировала размещение и питание прибывших.

Депутат-социалист вчера также посетила центр временного размещения беженцев из Украины в селе Каларашовка Окницкого района. Он обустроен в офисе бывшего здания дома престарелых по инициативе местной администрации и председателя района Юрие Плоп.

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