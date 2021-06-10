Депутат ПСРМ представил разоблачительную информацию о проблемах с законом кандидатов ПДС (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Никита Цуркан представил сегодня на брифинге информацию о проблемах с законом некоторых кандидатов ПДС. Цуркан отметил, что даёт старт целой серии разоблачительных презентаций, на которых он и его коллеги расскажут о так называемой “команде мечты” с которой идет на досрочные парламентские выборы партия “Действие и солидарность”.

– Как утверждают представители ПДС, все их кандидаты прошли “фильтр”, только непонятно какой, и все они профессионалы, хорошие люди, которые будут бороться с коррупцией, схемами и откатами. Начнем с №45 в списке ПДС. Александр Катан указал в своей декларации, что он является администратором OOO Grape Alliance и даже получил там зарплату 192 800 леев, – сказал Никита Цуркан.

По его словам, в июне 2019 года, когда премьер-министром была Майя Санду, МВД во главе с Андреем Нэстасе провело обыск в домах братьев Катан, в торговых точках и на складах компании Grape Alliance. В результате на территории склада предприятия в Кишинёве были обнаружены 2 цистерны с алкоголем, 1700 литров этилового спирта, 7000 литров дистиллированного спирта, 4000 литров раствора для очистки лобового стекла. На весь этот товар не было документов о происхождении.

Дома и на складе в Каушанах, принадлежащих Катану, сотрудники МВД также нашли большое количество поддельной алкогольной продукции и деньги – 5 500 евро, происхождение которых владельцы не смогли объяснить. Стоимость изъятого товара составила почти 15 миллионов леев.

Более того, Grape Alliance в 2013 году получила ссуду из одного из трёх банков, из которых вывели миллиард. Об этом можно узнать из решения Высшей судебной палаты от 18 ноября 2020 года. В 2018 году Banca socială обратился с иском против Grape Alliance о взыскании долгов по кредитам. Общая сумма составляет 88 040 398 леев. В представленных документах было указано, что эти средства были взяты в банке в 2013 году, когда и произошло “ограбление века”.

В 2018 году суд сектора Центр признал, что компания должна вернуть долг. Представители Grape Alliance обжаловали решение, суд отклонил апелляцию. Далее последовало обращение в Высшую судебную палату, но и там был отказ.

– О какой борьбе с коррупцией говорят представители ПДС, если в их списке есть человек, чья компания в 2013 году взяла ссуды и, судя по её действиям, не собирается возвращать деньги? – задаётся вопросом депутат.

Он также представил информацию в отношении кандидата Петру Гандрабура, судебное слушание по уголовному делу о мошенничестве которого состоится 22 июля.

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