Депутат ПСРМ предсказывает резкое подорожание зерна

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Решение правительства ПДС о введении запрета на экспорт пшеницы резко снижает доходы фермеров Республики Молдова, у которых больше нет финансовых источников для обработки сельхозугодий. Об этом заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк на общественном телеканале. В то же время Мудряк сделал мрачные прогнозы на этот год в отношении цены на зерно.

– В контексте цен на дизельное топливо, запасные части, масло, ясно, что цена на зерно будет намного выше, чем в прошлом году. Фермеры теперь вынуждены вкладывать в сельскохозяйственный процесс в 2-3 раза больше. Запрет на экспорт пшеницы хорош для продовольственной безопасности, но не так хорош для фермеров. Поэтому было бы неплохо, если бы государство закупило пшеницу по цене 6 леев, чтобы обеспечить фермерам финансовые источники, – сказал Раду Мудряк.

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