Депутат ПСРМ потребовал объяснить, на каком основании Маноле обеспечили госохраной

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Депутат ПСРМ Николай Паскару потребовал объяснений от администрации президента и Службы госохраны по поводу ранее принятого решения обеспечить уже бывшую судью КС Домнику Маноле государственной охраной.



– Имея зарплату в 45 тысяч леев, пенсию в 21 тысячу леев, имущество на миллионы леев, председатель Конституционного суда Домника Маноле потребовала госохрану за счёт граждан, потому что ей показалось, что за ней следят неизвестные лица. Майя Санду сразу же приказала Службе госохраны предоставить телохранителей. На наш взгляд, это было нарушением закона. Именно поэтому сегодня я обратился в администрацию президента и Службу госохраны и попросил проинформировать меня до 28 апреля о том, что послужило основанием для данного решения, – написал Паскару на своей странице в социальной сети.

Напомним, что после решения от 15 апреля, которым КС дал добро на роспуск парламента, Домника Маноле начала пользоваться услугами телохранителей за счет налогоплательщиков страны.

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