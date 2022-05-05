Депутат ПСРМ: Подписание документов для продажи Республиканского стадиона посольству США происходит с нарушением правовых норм

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратили внимание парламентского большинства ПДС на то, что ратификация соглашения, составленного путём обмена нотами между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки о продаже участка бывшего Республиканского стадиона для строительства посольства США, происходит с нарушением правовых норм.

Вице-председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Василий Боля отметил, что правительство уже подписало меморандум о взаимопонимании, чтобы инициировать процедуру продажи собственности Республиканского стадиона до ратификации соглашения во втором чтении. Депутат ПСРМ заявил, что ратификацию документа следует отложить до выяснения всех правовых вопросов, а также до тех пор, пока не будут получены результаты референдума, инициированного кишинёвцами в связи с продажей земли бывшего Республиканского стадиона.

– Мы должны увидеть, в чём заключаются правовые вопросы, а они есть, и они созданы государственными учреждениями, до того, как парламент ратифицирует это соглашение во втором чтении. Нельзя ратифицировать это соглашение, не узнав мнения жителей муниципия Кишинёв, – сказал Боля.

Напомним, голосами 55 депутатов ПДС парламент ратифицировал соглашение, составленное путём обмена нотами между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки о продаже земельного участка для строительства посольства США в Республике Молдова.

Посол США Кент Логсдон ранее заявил, что Америка инвестирует более 250 миллионов долларов в строительство новой штаб-квартиры посольства. Дипломат уточнил, что строительные работы начнутся в конце 2024 года и завершатся через пять-шесть лет.

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