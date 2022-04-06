Депутат ПСРМ: ПДС хочет ввести тотальную цензуру и наказывать граждан за “неудобное” мнение

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Блок коммунистов и социалистов потребует, чтобы проект Закона «О свободе слова», разработанный ПДС, был вынесен на консультации с представителями гражданского общества, экспертами в области СМИ, журналистами и юристами. В то же время парламентская оппозиция будет настаивать на том, чтобы документ был отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом депутат-социалист, заместитель председателя парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну сообщила на своей странице в социальной сети. Парламентарий назвала этот документ “тотальной цензурой”, цель которой – “наказать простых граждан, выражающих точку зрения, неудобную для власти”.

– Сегодня утром мы обнаружили возмутительный законопроект, который ПДС пытается провести в спешке, без публичных консультаций, без экспертизы Венецианской комиссии и даже без того, чтобы все депутаты могли проанализировать его опасное содержание, – говорит Адела Рэйляну.

Депутат утверждает, что документ, подготовленный ПДС, изобилует неоднозначными формулировками, которые прокладывают путь для злоупотреблений со стороны правящего режима с использованием секретных служб.

– Под предлогом защиты информационного пространства Службе информации и безопасности предоставляется право немедленно блокировать любую информацию, в том числе медиа-учреждений, которая будет квалифицироваться как “дезинформация”, “угрожающая информационной безопасности”. Решения суда больше не требуется, СИБ произвольно определит, что такое “дезинформация”, и просто-напросто заблокирует сайт, а авторы информации будут привлечены к ответственности. Что это, если не установление цензуры, диктатуры? Этот закон о тотальной цензуре позволит наказать не только СМИ, но и любого гражданина, выражающего точку зрения, не соответствующую правительственной, в любой социальной сети. Для этого они включили фразу “публичное информационное пространство”, которая включает в себя любую социальную сеть, включая Facebook, Instagram, Viber, Telegram и так далее, – пояснила Рэйляну.

Депутат также отметила, что понятие “ложная информация”, описанное в законе ПДС, является неоднозначным, и на основании этой формулировки может быть квалифицировано как “ложная” любая информация или мнение, которые не совпадает с мнением правящего режима”.

– Кульминацией всех этих диктаторских действий является то, что граждане могут понести даже уголовную ответственность за высказанные “в общественном пространстве”мнения. Более того, в рамках этого проекта хотят ликвидировать несколько телевизионных каналов, но только не пишут об этом открыто. Куда мы идём, дамы и господа? Хотите установить диктаторский режим? Хотите заменить захваченное государство диктаторским? – написала депутат ПСРМ.

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