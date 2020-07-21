Депутат ПСРМ опубликовал видеодоказательство координации действий депутатов “Шор” и ПДС в парламенте

0

Депутат ПСРМ Григорий Новак опубликовал видеодоказательство того, что вчерашние действия партий Майи Санду и Андрея Нэстасе в парламенте происходили по указке депутатов “Шор” и группы Канду. На кадрах видно, как депутат “Шор” Денис Уланов по-дружески общается с представителем ПДС Серджиу Литвиненко.

– На этой записи цирк в парламенте только начинался. Тогда Таубер “понесло”, а Уланов убедил представителей ПДС и ППДП в том, что им нужно кричать, свистеть, топать и бить кулаками по столу. Что было дальше – вы сами видели. Неужели кто-то все еще думает, что партии Санду и Нэстасе ничего не хотят слышать о Шоре и его “вассалах”? – отметил Новак, пишет ntv.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.