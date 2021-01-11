Депутат ПСРМ о получении Молдовой вакцины от коронавируса: Это результат работы Минздрава под руководством Виорики Думбрэвяну

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Есть надежда, что уже в скором времени все мы вернёмся к привычной жизни – той, что была до пандемии. Так депутат ПСРМ Алла Дарованная прокомментировала долгожданное известие о том, что уже в феврале в Молдове начнётся кампания по вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что это – результат усердной работы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Виорики Думбрэвяну.

Дарованная отметила, что подготовка к получению прививки началась ещё в сентябре прошлого года. Предоставленных посредством платформы COVAX доз вакцины хватит для иммунизации порядка 20% населения страны.

– Нет другого решения для скорейшего преодоления пандемии – только вакцинация. Я лично обязательно сделаю прививку, как только это станет возможным. Вакцинация должна быть добровольной. Есть надежда, что в этом году мы вернёмся к нормальной жизни – той, что была до пандемии, – добавила депутат ПСРМ.

Ранее мы сообщали, что на первом этапе вакцину получат медицинские работники. На втором – пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, работники образовательной системы, соцработники, работники пенитенциарных учреждений и так далее. На третьем этапе доступ к вакцине будет предоставлен всем остальным категориям населения. Прививка будет бесплатной и добровольной.

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