Депутат ПСРМ: Если представители ПДС считают нормальным называть пенсионеров “идиотами”, мы этим возмущены и категорически осуждаем!

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Двое бывших вице-министров образования, Игорь Гросу и Лилиана Николаеску-Онофрей, ныне – лидеры партии “Действие и солидарность” приветствуют поведение и сленг преподавателя в Окнице, который назвал “идиотами” пенсионеров и говорил ученикам о “шашлыке, пиве и девочках”. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Алла Дарованная. Она отмечает, что, если представителям ПДС это поведение кажется нормальным, социалисты им возмущены и осуждают поступок педагога.

– Почему бывшие руководители Министерства образования, нынешние представители партии “Действие и солидарность”, поддерживают вопиющее нарушение закона и Деонтологического кодекса учителя, которые запрещают политическую пропаганду в школах? Следуя их логике, если они будут у руководства страны, преподаватели всех школ будут говорить, что Майя Санду святая, а в классах появятся “иконы” с “ликом” лидера ПДС. И они будут продолжать считать, что это “нормально”, что это “гражданское воспитание”, – пишет Дарованная.

Напомним, вчера в соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как учитель физкультуры, географии и труда из Окницы называет пенсионеров “идиотами”. Мужчина возмущен тем, что пожилые люди ходят на выборы и решают судьбу страны. Он также агитировал учеников прямо на уроке голосовать за Майю Санду. Как выяснили СМИ, педагог является районным советником ПДС.

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