Депутат ПДС: Участие Молдовы в Крымской платформе – акт солидарности и шанс для переговоров о мире

Депутат ПДС: Участие Молдовы в Крымской платформе – акт солидарности и шанс для переговоров о мире

Участие Молдовы в Крымской платформе – это акт солидарности и попытка создать шанс для мирных переговоров между Украиной и Россией, заявил депутат ПДС Адриан Бэлуцел в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой».

По словам политика, в этом году роль Крымской платформы значительно выросла.

– После 24 февраля Крымская платформа стала чем-то большим, платформой, где свободный мир пытается помочь Украине выжить как государству. И Украина на сегодняшний день, и мы должны сказать это прямо, борется и за РМ, — добавил депутат, сообщает a-tv.md. 

Накануне состоялся второй саммит Крымской платформы. Майя Санду приняла в нём участие, выступив с речью онлайн, в которой отметила, что молдавские патриоты на стороне Украины и осуждают Россию.

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