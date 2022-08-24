Депутат ПДС: Участие Молдовы в Крымской платформе – акт солидарности и шанс для переговоров о мире

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Участие Молдовы в Крымской платформе – это акт солидарности и попытка создать шанс для мирных переговоров между Украиной и Россией, заявил депутат ПДС Адриан Бэлуцел в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой».

По словам политика, в этом году роль Крымской платформы значительно выросла.

– После 24 февраля Крымская платформа стала чем-то большим, платформой, где свободный мир пытается помочь Украине выжить как государству. И Украина на сегодняшний день, и мы должны сказать это прямо, борется и за РМ, — добавил депутат, сообщает a-tv.md.

Накануне состоялся второй саммит Крымской платформы. Майя Санду приняла в нём участие, выступив с речью онлайн, в которой отметила, что молдавские патриоты на стороне Украины и осуждают Россию.

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