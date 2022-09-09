Депутат ПДС: Счастье не в деньгах, а в их количестве (ВИДЕО)

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В рамках передачи на частном телеканале депутат ПДС Адриан Белый заявил, что далеко не все люди с высокими доходами чувствуют себя счастливыми.

– Есть люди, у которых доход больше, но чувствуют они себя намного хуже в финансовом и в психологическом плане, чем тот, кто получает намного меньше. Счастье не в деньгах, а иногда – в их количестве, – сказал он.

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