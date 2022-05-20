Депутат ПДС Раду Мариан: В росте цен в Молдове виноват Путин!

Владимир Путин виноват в том, что в Молдове так выросли цены. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПДС Раду Мариан. Он посоветовал всем недовольным высказывать свои претензии лично российскому президенту.

– Вижу, что социалисты и коммунисты винят власть в росте цен. Предлагаю им пойти протестовать к Путину. С тех пор как Путин начал эту кровавую войну против Украины, стоимость импорта бензина и дизельного топлива выросла на 40%, пшеницы – на 60%, природного газа – в 3 и более раз, повлияв и на нашу цену закупки, – заявил Мариан.

Он также добавил, что шок от роста цен в Молдове оказался большим, чем в других странах, потому что “мы живём в непосредственной близости от войны”.