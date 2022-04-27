Депутат ПДС признал, что обещанная извне финансовая помощь ещё не поступила в Молдову

Депутат ПДС признал, что обещанная извне финансовая помощь ещё не поступила в Молдову

Об этом Раду Мариан заявил в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”. 

Была обещана финансовая помощь. Подавляющее большинство источников этих средств ещё не поступило в Молдову, это требует времени…Обещанные средства пока не поступили на наши счета, – сказал Мариан. 

Несмотря на это, депутат ПДС уверенно заявил, что покрывать дефицит бюджета власть собирается за счёт ожидаемых грантов и кредитов.

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