Депутат ПДС признал, что обещанная извне финансовая помощь ещё не поступила в Молдову

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Об этом Раду Мариан заявил в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”.

– Была обещана финансовая помощь. Подавляющее большинство источников этих средств ещё не поступило в Молдову, это требует времени…Обещанные средства пока не поступили на наши счета, – сказал Мариан.

Несмотря на это, депутат ПДС уверенно заявил, что покрывать дефицит бюджета власть собирается за счёт ожидаемых грантов и кредитов.

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