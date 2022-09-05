Депутат ПДС: Приднестровье можно было бы уступить Украине, а гагаузы не вправе диктовать всей Молдове

0

Жители Гагаузии не должны что-либо “диктовать” всей Молдове, а Приднестровье, возможно, следовало бы “отдать Украине”. С такими заявлениями выступил депутат от ПДС Василе Шоймару.

Его спросили, был ли риск “потерять Приднестровье и Гагаузию”, если бы в 1991 году была провозглашена “униря” Молдовы и Румынии. Депутат ПДС уверен, что жители обоих регионов “не думали так, как сейчас, до тех пор, пока им в рот не засунули идею остановить унионистское движение”.

– Если бы через 2-3 часа после провозглашения независимости была бы провозглашена и “униря”, всё было бы намного проще. Тогда мы могли решить все проблемы, и не было бы нужды в 13-й статье Конституции (декларирующей молдавский язык государственным – прим. ред.) и много другого бардака, от которого мы не можем избавиться даже сейчас, – сказал депутат, передаёт gagauzinfo.md.

Он допускает, что “мы могли бы уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов”, а “Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать”.

Василе Шоймару добавил, что гагаузам “суют в рот то, что они говорят, но совершенно по-другому видят ситуацию образованные люди”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.