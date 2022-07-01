Депутат ПДС о реформе высшего образования: Никому не хватило смелости взять на себя ответственность за это!

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Представители власти говорят, что реформа высшего образования необходима в контексте всё меньшего числа студентов. Депутаты от ПДС заверяют, что программы обучения в оптимизированных университетах будут сохранены, а преподаватели продолжат свою деятельность.

По мнению депутата правящей партии Вирджилиу Пысларюка, укрепление вузов необходимо для обеспечения студентам качественного образования и для модернизации инфраструктуры.

– О необходимости этой реформы говорят уже много лет, но никто не хотел брать на себя ответственность за нее. Исследования, проведенные нейтральными структурами, международными партнёрами, показали, что университетская система близка к коллапсу. Если 10 лет назад насчитывалось 100 тысяч студентов, то сегодня их у нас 50 тысяч. Налицо тенденция к снижению, и в 2030 году, по оптимистичным прогнозам, мы рискуем остаться с 12–15 тысячами студентов. Очевидно, что эти усилия по модернизации и оптимизации образовательной системы необходимы. Что касается Аграрного университета, то учебные программы остаются, студенты остаются, преподаватели остаются, – рассказал Пысларюк.

Согласно заявлению Министерства образования и исследований, Государственный университет Молдовы будет реорганизован путём поглощения Академии публичного управления, Государственного университета физического воспитания и спорта и большинства научно-исследовательских институтов страны. Кроме того, Аграрный университет будет поглощён Техническим университетом. Тираспольский и Тараклийский государственные университеты войдут в состав Педагогического университета им. И. Крянгэ.

Реорганизация учебных заведений предполагает перевод студентов, научно-педагогического и вспомогательного персонала, передачу имущества. Её планируется провести между выпуском студентов и началом нового учебного года, сообщает ipn.md.

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