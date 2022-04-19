Депутат ПДС о георгиевской ленте: Полиция будет документировать каждый случай в отдельности

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9 Мая правоохранители будут документировать каждый случай использования запрещённой ПДС в нашей стране георгиевской ленты. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил автор нововведения Лилиан Карп.

– Полиция будет документировать каждый случай в отдельности. Неподчинение не значит, что удастся уйти от ответственности. Все должны это понимать, – сказал депутат.

Карп также подтвердил, что депутаты ПДС обязуются до 9 Мая разъяснить гражданам, почему не нужно надевать георгиевскую ленту.

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