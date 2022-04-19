Депутат ПДС о георгиевской ленте: Полиция будет документировать каждый случай в отдельности

Депутат ПДС о георгиевской ленте: Полиция будет документировать каждый случай в отдельности

9 Мая правоохранители будут документировать каждый случай использования запрещённой ПДС в нашей стране георгиевской ленты. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил автор нововведения Лилиан Карп. 

– Полиция будет документировать каждый случай в отдельности. Неподчинение не значит, что удастся уйти от ответственности. Все должны это понимать, – сказал депутат. 

Карп также подтвердил, что депутаты ПДС обязуются до 9 Мая разъяснить гражданам, почему не нужно надевать георгиевскую ленту.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md