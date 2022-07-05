Депутат ПДС нашёл крайних в подорожании газа: Это граждане, которые критикуют проевропейскую власть (ФОТО)

Депутат ПДС нашёл крайних в подорожании газа: Это граждане, которые критикуют проевропейскую власть (ФОТО)

Депутат ПДС Петру Фрунзе считает, что из-за граждан, которые критикуют проевропейскую власть, “Россия будет ещё больше поднимать цену на газ, чтобы мы ругались друг с другом, а они зарабатывали на нас деньги”. Об этом Фрунзе написал на своей странице в соцсети. Он добавил, что никто не предъявил ни единого доказательства вины правительства в том, что стоимость голубого топлива выросла, и возмутился тем, что люди недовольны руководством страны, а не “русскими из “Газпрома”. 

Фрунзе также предположил, что на радость левой оппозиции “русские ещё поднимут цены, чтобы молдаване ещё больше критиковали власть, а на следующих выборах те, кто украл миллиард, избежали тюрьмы”.

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