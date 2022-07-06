Депутат ПДС: Мы – заложники войны, которую “Газпром” ведёт с теми, кто поддерживает Украину

Депутат ПДС: Мы – заложники войны, которую “Газпром” ведёт с теми, кто поддерживает Украину

Новое повышение тарифа на природный газ связано не с правительством, а с войной на Украине. Об этом на частном телеканале заявил депутат ПДС Василе Грэдинару. 

– Если НАРЭ примет решение об увеличении, мы надеемся, что оно будет обоснованным. Наша миссия – подумать о том, как мы сможем амортизировать этот новый тариф для конечного потребителя. Это увеличение вызвано не внутренними эффектами, а увеличением мировой закупочной цены. Мы – заложники этой войны на Украине, мы заложники войны, которую “Газпром” ведёт с теми, кто поддерживает Украину, – сказал он. 

Грэдинару добавил, что в этой ситуации власти видят своей целью помощь людям, передаёт ipn.md.

– С одной стороны, мы работаем над диверсификацией энергетических источников, чтобы иметь возможность покупать и хранить газ. Кроме того, мы предоставим адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, также ожидаем повышения заработной платы и увеличения социальных выплат, – подытожил депутат ПДС. 

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Комментарии (1)

  1. А ведь контракт на поставку газа в Молдову был заключён на условиях Молдовы.Захотели как в Евросоюзе,рыночная цена.Получите и распишитесь.Почему не заключили контракт как Сербия?Почему до сих пор не проведен аудит долгов?Почему по поводу и без, тявкаете на Россию?И всегда ищите виновного,посмотрите в зеркало.и всё увидите.

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