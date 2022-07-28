Депутат ПДС: Фермеры скрывают свои реальные доходы, чтобы не платить налоги (ВИДЕО)

Депутат ПДС: Фермеры скрывают свои реальные доходы, чтобы не платить налоги (ВИДЕО)

Депутат ПДС Александр Трубка утверждает, что фермеры в Республике Молдова “ведут себя нечестно с государством”. Об этом парламентарий заявил во время передачи “ТЕМА” на телеканале “Первый в Молдове”. 

– Фермеры не очень честны с государством. С 2016 по 2020 годы государство инвестировало в сельское хозяйство более 4 млрд леев через AIPA. Экономический рост валовой добавленной стоимости всего сельского хозяйства за этот период составляет 3,1%, то есть под миллиард. Мы вложили 4 миллиарда, чтобы иметь прирост в один миллиард? Мне кажется или они нечестны? (…) Реальный доход не сообщается. Не уплачиваются налоги, которые могли бы поступить в бюджет и быть направлены на их поддержку, – заключил Трубка.

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