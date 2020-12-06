Депутат ПДС: Да, это я сломала микрофон на заседании парламента!

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Чистосердечное признание. Депутат партии “Действие и солидарность” Вероника Рошка открыто заявила на митинге, что это она сломала микрофон в президиуме законодательного органа на заседании парламента 3 декабря. Впрочем, судя по заявлениям Рошки, ей ни капли не стыдно за порчу общественного имущества. Напротив, она этим гордится.

– Возможно, вы знаете меня в меньшей степени, возможно, моё имя вам менее известно, но да, это я вырвала микрофоны на заседании парламента! – сказала Рошка.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе устроенной депутатами “АКУМ” потасовки было испорчено имущество парламента на 60 тысяч леев. Социалисты предложили удержать ущерб из зарплат зачинщиков хаоса.

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