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“Майя Санду снова “пробила дно”. По-другому, к сожалению, и сказать трудно. Очередная попытка переписать историю, но слишком рано она это начала делать. Очень много живых свидетелей тех трагических событий, когда молдавские националисты и унионисты, при поддержке румынских добровольцев, убивали людей из-за их взглядов. Погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей”. Так заявление Майи Санду о том, что “Россия отправила своих людей на войну против Молдовы”, прокомментировал депутат Госдумы РФ Артём Туров.

– Никто с жителями Приднестровья и Гагаузии даже не пытался разговаривать, выслушать их позицию. Официальный Кишинёв просто направил карателей. Почему госпожа Санду не говорит о тотальном нарушении и ущемлении прав граждан левобережья? Всё просто, ответ я слышал год назад, когда при мне её однопартийцы называли жителей Приднестровья людьми второго сорта. Ничего не напоминает? Вот почему тогда всё и произошло, почему обычные люди из Бендер, Тирасполя и Дубоссар стали защищать свои дома. Это не они пришли, а к ним, да ещё с оружием в руках, артиллерией, БТРами, РСЗО и истребителями в небе. Русские миротворцы, на основании международного договора, остановили кровопролитие, и на Днестре уже три десятка лет сохраняется мир. Который, видимо, очень хотят разрушить, – подчеркнул он.

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