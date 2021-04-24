Депутат Госдумы: Это только первая партия «Спутника» для Молдовы, будут ещё. Это большая заслуга социалистов!

Депутат Госдумы: Это только первая партия «Спутника» для Молдовы, будут ещё. Это большая заслуга социалистов!

Прибытие в Молдову российской вакцины от коронавируса – большая заслуга молдавских социалистов. Об этом заявил координатор группы дружбы с Молдовой, депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов. Он сопровождает ценный груз вместе с Игорем Додоном.

⁃ Это большая заслуга социалистов в Молдове. Нам очень важно, чтобы это была не последняя партия, а она, действительно, не последняя, будем ещё доставлять вакцину в Молдову. Партия «Единая Россия» вам это гарантирует, – сказал он.

Напомним, сегодня в Молдову доставят 142 тысячи доз «Спутника V».

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