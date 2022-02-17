Депутат БКС поймал Немеренко на лжи: Вы лично дали указание закрыть родильные отделения

Депутат БКС поймал Немеренко на лжи: Вы лично дали указание закрыть родильные отделения

Алла Немеренко считает оправданным закрытие родильных отделений в некоторых районных больницах, но утверждает, что профильное министерство ни при чём и возлагает ответственность за это на местные власти. Заявление было сделано на заседании парламента в контексте вопроса о закрытии родильного отделения в Фалештах. 

Немеренко предложила роженицам из Фалешт ездить в роддом в Бельцы, отметив, что расстояние “не такое уж большое”.

– Деятельность отделения была приостановлена не по решению министерства. Не понимаю, почему вы ждёте нашего участия. Решение было принято на местном уровне, потому что нет врачей и нет родов, – сказала она. 

Депутат БКС Олег Рейдман опроверг слова Аллы Немеренко.

– В декабре стоял вопрос о закрытии родильных отделений в Яловенах и Фалештах. Вы проводили совещание онлайн и вы лично дали указание о закрытии, – парировал Рейдман. 

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